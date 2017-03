Van Holsbeeck: “Zijn voorbije twee jaar geen kampioen geworden door de kleedkamer”

Anderlecht-trainer René Weiler blijft ook komend seizoen trainer van Anderlecht. Dat heeft Herman Van Holsbeeck gezegd. “Zelfs als we derde eindigden, begint Weiler aan het nieuwe seizoen”, vertelde de manager van paars-wit bij Sporza. Hij geeft de Zwitser vooral krediet voor het uitkuisen van de kleedkamer. “Door die kleedkamer zijn we de laatste twee jaar geen kampioen geworden.”

Eerder al gaf Herman Van Holsbeeck meer uitleg over de merkwaardige timing van de contractverlenging van de coach van Anderlecht: de club wil tijdens de woelige play-offs vooral de rust bewaren. De Zwitser heeft inmiddels al zoveel krediet gewonnen in het Astridpark, dat hij volgens manager Herman Van Holsbeeck sowieso trainer blijft, ongeacht het resultaat in Play-off 1. “Of de bal in de play-offs nu 5 centimeter naar links of naar rechts valt, dat zal ons idee niet veranderen”, vertelde hij bij Sporza. “Zelfs als we derde worden, zal Weiler als trainer aan het nieuwe seizoen beginnen.

Van Holsbeeck prijst vooral de manier waarop de hoofdcoach van de Brusselaars de kleedkamer uitkuiste. “Ik had Weiler bij zijn aanstelling niet alles over Anderlecht verteld. De kleedkamer moest uitgekuist worden. Dat we de laatste twee jaar geen kampioen zijn geworden, komt door die kleedkamer.”