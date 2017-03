Pijnlijk: zelfs met drie krijgen River Plate-spelers bal niet in leeg doel

Missen tot de derde macht in Argentinijnse eerste klasse. In de match van River Plate tegen Belgrano ontfutselde de thuisploeg de bal van de bezoekers en leek het de perfecte counter op poten te zetten, maar in de laatste fase liep het grondig mis. Drie volledig vrijstaande spelers konden een perfecte voorzet van Gonzalo Martinez niet in het open doel werken. Invaller Tomás Andrade trapte te zacht tegen de bal en zo kon Belgrano-doelman Lucas Acosta met een geweldige kattensprong een tegengoal vermijden. Ondanks de misser won River Plate met 2-1, maar de drie pineuten zullen allerminst met een goed gevoel aan deze zege terugdenken.