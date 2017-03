De Rode Duivels oefenen dinsdag tegen Rusland in Sotchi. In de stad aan de Zwarte Zee zullen in 2018 zes WK-matchen plaatsvinden en vonden drie jaar geleden ook de Olympische Winterspelen plaats. Wij gingen al een kijkje nemen op de olympische site, die er door het trieste weer eerder desolaat uitzag.