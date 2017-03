White Star zorgt voor ongeziene truitjesfarce op het Kiel en haalt hard uit naar Beerschot

Het voetbalverhaal van afgelopen weekend kwam zonder twijfel uit de partij tussen Beerschot Wilrijk en White Star Brussel in de eerste amateurklasse. Voor aftrap bleek het zwart-witte uittenuetje van de Brusselse bezoekers niet in orde, waarop de thuisploeg hen achtereenvolgens geel-blauwe, fluogroene tot zelfs truitjes van een caféploeg aanbood. White Star toverde in extremis toch nog oranje shirts tevoorschijn, maar dat leek te veel op de outfit van de arbiter, die dan weer moest omkleden. Bij Beerschot beschuldigen ze sterke man van White Star John Bico van kwaad opzet, de Brusselaars reageren als door een wesp gestoken.

De farce begon even voor de wedstrijd. Bij de shirtjescontrole, oordeelde de ref dat de zwart-witte uitrusting van de bezoekers te veel weghad van de kleuren van de thuisploeg. Bij White Star hadden ze echter geen extra tenuetje bij. Daarop bood de thuisploeg achtereenvolgens geel-blauwe, fluogroene en zelfs truitjes van een caféploeg aan - voorstellen die allemaal geweigerd werden door de Brusselaars. Die wilden wèl aantreden in het traditionele paars thuistenuetje van de Antwerpenaren, maar dat zag Beerschot uiteraard niet zitten.

Uiteindelijk bleken de bezoekers dan toch nog te kunnen beschikken over oranje truitjes.. maar dat was dezelfde kleur als de outfit van het arbitrale kwartet, waarop de scheidsrechters dan weer moesten omkleden. De wedstrijd werd met twaalf minuten vertraging op gang gefloten.

Beide partijen wezen achteraf met een beschuldigende vinger naar elkaar. Bij Beerschot waren ze ervan overtuigd dat het om kwaadwillige opzet van John Bico, de sterke man van WS Brussel, ging. “Bico had heel dit verhaal mooi in scene gezet om op die manier mijn spelers te destabiliseren en voor deconcentratie te zorgen. Ongelooflijk dat die daar steeds mee weg komt. Die man veegt aan alles en iedereen zijn voeten en toont voor niemand respect”, aldus een boze Beerschot-coach Marc Brys op de clubsite.

White Star: “Apengeluiden vanuit het publiek”

De Antwerpenaren waren er dan ook heilig van overtuigd dat de bewuste oranje truitjes waar de Brusselaars uiteindelijk mee aantraden, al die tijd al in de Brusselse spelersbus hadden gelegen. Niet waar, zeggen ze bij White Star, dat een giftig communiqué plaatste op zijn website. “Eén van onze bestuursleden is vlak voor de aftrap aangekomen met de oranje truitjes. Dat kan de security van Beerschot bevestigen.”

Brys uitte ook kritiek op de defensieve tactiek van White Star, waar ze in Brussel al helemaal niet mee kunnen lachen. “Het is makkelijk praten als je twee keer per dag kan trainen en over spelers met veel kwaliteit en ervaring beschikt (Messoudi, François, Losada, Clepkens) in een competitie waar anderen slechts drie keer per week kunnen trainen. Volgend jaar zal het wel een ander verhaal worden in 1B. Als er al iets opgemerkt moeten worden aan die match, dan zijn het wel de apengeluiden die meermaals te horen waren vanuit het thuispubliek en onze spelers beïnvloed hebben.”