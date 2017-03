Cristiano Ronaldo verdient 11 miljoen euro meer dan Messi

Cristiano Ronaldo is met 87,5 miljoen euro aan inkomsten de best verdienende voetballer van het seizoen 2016-2017. De Portugese vedette van Real Madrid gaat in de studie “Salaires des stars” van France Football zijn eeuwige Argentijnse rivaal Lionel Messi vooraf. De sterspeler van FC Barcelona klokt af op 76,5 miljoen euro.

De rest van de top vijf wordt ingevuld door de Braziliaan Neymar (55,5 miljoen), ploegmaat van Messi, de Welshe Real Madridwinger Gareth Bale (41 miljoen) en de Argentijn Ezequiel Lavezzi. Die komt uit in de lucratieve Chinese Super League, bij Hebei Fortune, en is goed voor 28,5 miljoen euro.

France Football houdt voor de bepaling van de inkomsten rekening met de brutolonen, premies en inkomsten uit publicitaire activiteiten in het seizoen ‘16-’17.

Bij de coaches wordt de ranking aangevoerd door José Mourinho. De landgenoot van Ronaldo en sportieve baas van Manchester United strijkt dit seizoen in totaal 28 miljoen euro op. Op de tweede plaats staat de Italiaan Marcello Lippi, de bondscoach van China, met 23,5 miljoen euro.

Enkele maanden geleden kwamen onder meer Ronaldo en Mourinho zwaar onder vuur te liggen in het Football Leaks schandaal. Daaruit bleek dat CR7 zo’n 150 miljoen euro naar exotische fiscale paradijzen had versast om aan het oog van de fiscus te laten ontsnappen. De Spaanse belastingsdiensten besloten een onderzoek op te starten. Mourinho zou dan weer via een schijnfirma 12 miljoen euro op een Zwitserse rekening hebben geparkeerd.