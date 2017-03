Rode Duivels onthaald in Rusland met zang en dans (al keken ze daar maar vreemd van op)

De Rode Duivels zijn maandagmiddag geland in het Russische Sochi, waar ze het dinsdagavond opnemen tegen de Russische nationale ploeg. Op de luchthaven was een ontvangstcomité voorzien dat de Belgen verwelkomde in traditionele klederdracht en met zang en dans, al keken de voetballers daar maar raar van op. En wij ook, eerlijk gezegd.

Bij de aankomst in de luchthaven stond er een ontvangstcomité in traditionele klederdracht te wachten op de Belgische spelers, die ook suikerbrood aangeboden kregen. Ook de Belgische fans en pers kregen zondagavond al een dergelijke verwelkoming op de luchthaven.

De Russen zetten hun beste beentje voor, want ze zijn in volle voorbereiding op de Confederations Cup, die tussen 17 juli en 2 juni gespeeld wordt. Ook in het olympisch stadion in Sotsji worden er dan wedstrijden gespeeld. Dat is dan weer de generale repetitie op het WK van komend jaar. Nadat er enkele maanden geleden schokkende beelden opdoken over Russische hooligans die van het WK een “festival van geweld” willen maken, lijkt Rusland er alles aan te willen doen om een zo positief mogelijk imago uit te stralen.

De Rode Duivels zijn overigens maar op halve kracht afgereisd naar Sotsji voor de lucratieve interland tegen Rusland. Nadat eerder al voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (1-1) aanvoerder Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thomas Meunier geblesseerd moesten afhaken, gaven ook Thibaut Courtois (heup), Marouane Fellaini (teen) en Laurent Ciman (knie) verstek voor de verplaatsing. Dat drietal kreeg zaterdagavond nog een basisplaats tegen de Grieken en dus zal Martinez weer moeten sleutelen aan zijn elftal. Maandagavond (17u30 Belgische tijd) trainen de Rode Duivels een eerste en meteen ook laatste keer in het stadion van Sotsji. Ook die training vindt achter gesloten deuren plaats. .