Martinez: “Mignolet en Vermaelen starten zeker tegen Rusland”

Bondscoach Roberto Martinez zal dinsdagavond in de oefenmatch tegen Rusland Simon Mignolet en Thomas Vermaelen laten starten. Dat bevestigde hij op zijn persconferentie daags voor de match. “Ik ga zes vervangingen doen in vergelijking met de match tegen de Grieken.”

Door blessures bij Thibaut Courtois en Laurent Ciman, had de bondscoach sowieso maar weinig opties meer. “Dat Mignolet en Vermaelen zouden starten was voorzien”, vertelde hij op zijn persconferentie in het Russische Sochi. “Ik wil hen zien spelen.”

Foto: Photo News

De Spaanse trainer van onze nationale elf liet verstaan zijn ploeg duchtig te willen omgooien. “Ik ga zes vervangingen doen in vergelijking met de partij tegen Griekenland’, zei hij. “Dus er komt een mix van spelers die zaterdag al aan de aftrap stonden en anderen die minder vaak spelen aan de aftrap. Dit is voor zij die minder spelen hun kans om te bewijzen dat ze het truitje van de nationale ploeg waard zijn.”

Krijgt Tielemans kans van bij de aftrap?

Eén van die spelers kan de nog steeds maar 19-jarige Youri Tielemans zijn. De middenvelder van Anderlecht is de laatste tijd goed op dreef. “Hij is een goed voorbeeld van een speler die op de deur klopt”, aldus Martinez. “Zoals hij traint, verdient hij een kans. Ik wil hem graag eens in competitie zien. En jonge spelers kunnen de frisheid brengen die we nodig hebben. Dus Tielemans kan tegen Rusland belangrijk zijn.”

Martinez waarschuwde ook voor de Russen. “Ze zijn als gastland automatisch gekwalificeerd voor het WK. Voor hen is dit geen vriendenwedstrijd. Ik denk wel dat zij ook zullen roteren, maar ze vertrekken steeds vanuit dezelfde organisatie, met drie of vijf achterin. We hebben alleszins ons huiswerk gemaakt.”