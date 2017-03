Dat is toewijding! Voetballer speelt wedstrijd ondanks verkeersongeval op weg naar de match

De Engelse doelman Tom McHale mag dan wel maar amateurvoetbal spelen, hij neemt zijn job tussen de palen enorm serieus. Dat bleek afgelopen weekend, toen zijn club Truro speelde in de lagere regionen van het Engelse voetbal. De doelman raakte betrokken in een zwaar verkeersongeval op weg naar de wedstrijd, maar speelde de wedstrijd even later gewoon mee.

De coach van Truro City, Lee Hodges, had dan ook niets dan lof voor zijn doelman na de wedstrijd. “McHale was betrokken in een zwaar auto-ongeval, samen met twee ploegmaats. Er was een motor bij betrokken met heel wat blikschade tot gevolg. Iedereen die al eens een auto-ongeval heeft meegemaakt, weet dat je daar nerveus uitkomt”, aldus Hodges aan het lokale BBC Radio Cornwall.

“McHale wilde echter spelen, dus zette ik hem gewoon tussen de palen. En hij deed een fantastische job!” Truro won de levensbelangrijke wedstrijd tegen de concurrenten van Whitehawk inderdaad met 4-2, en deed zo een goede zaak in de strijd om het behoud in de National League South.