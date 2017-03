Zoveel spenderen ouders aan het communiefeest van zoon of dochter

Zoon of dochter die een communie doet, daar horen volgens de meeste ouders een feest, aangepaste outfits en kaartjes bij. En dat mag ook iets kosten, want één op vijf ouders spendeert meer dan 1.000 euro aan een communie- of lentefeest. Dat blijkt uit een rondvraag van onderzoeksbureau Ivox bij 600 Belgische ouders in opdracht van fotoboekenproducent Albelli.

Van de 600 ondervraagde ouders zei 65 procent dat hun kinderen hun communie doen, slechts 17 procent hield een lentefeest. 52% van de ondervraagde ouders geeft een communie- of lentefeest omdat hun zoon of dochter dit graag wil, 32% vindt dat het zo hoort en 26% doet het omdat de familie het verwacht. Ook het geloof heeft een impact op de keuze tussen een lentefeest of een communie: bij vier op tien ouders van communicantjes speelt het geloof een belangrijke rol. Bij een lentefeest geven drie op de tien ouders aan dit te organiseren omdat ze niet gelovig zijn.

Het feestje mag ook wat kosten: één op de vijf respondenten besteedt meer dan 1.000 euro aan het communie- of lentefeest van hun zoon of dochter. De meeste ouders geven hun feest thuis (28%) of in de tuint (22%). Eén op vijf kiest ervoor om het feest door te laten gaan in gehuurde zaal. Aan de outfit besteedt vier op de tien niet meer dan honderd euro. Hetzelfde geldt voor cadeautjes. Slechts 11% geeft aan meer uit te geven. Geld blijft het populairste om te geven, gevolgd door speelgoed of een cadeaubon. Zeven op de tien ouders voorzien zelf uitnodigingen voor het feest, drie op de tien maakt deze zelf of bestelt ze via een online specialist. 37 procent van de ouders organiseert een fotoshoot voor de uitnodigingen.