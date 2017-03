Deze scheidsrechter moet Rusland-België in goede banen leiden

De Pool Szymon Marciniak is door de Wereldvoetbalbond FIFA aangeduid om de oefeninterland van dinsdagavond tussen Rusland en België in goede banen te leiden, zo bevestigde bondswoordvoerder Pierre Cornez maandagavond in het olympisch stadion van Sotsji aan persagentschap Belga.

De 36-jarige Marciniak was vorig jaar al scheidsrechter in de oefeninterland van de Rode Duivels in Nederland (1-1). Dinsdag wordt het al de derde keer dat Marciniak een vriendschappelijke interland van de Belgen moet leiden. In 2015 was hij ook de scheidsrechter in de oefenwedstrijd tegen Italië.