Een Texaanse koe liet zich niet kennen. Koppig weigerde ze om naar de stal gebracht te worden. De agent drijft het weggelopen dier uiteindelijk naar een weide maar net als hij het hek probeert te sluiten valt het rund aan.

De koe trapt de poort in en loopt de man bijna omver. Hij kan nog net op tijd wegspringen. De politieman is gelukkig ongedeerd maar de criminele koe is nog steeds op vrije voeten.