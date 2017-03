Manchester City moet boete betalen wegens wangedrag spelers

De Engelse voetbalbond heeft Manchester City maandag een boete van 35.000 pond (40.500 euro) opgelegd voor het gedrag van zijn spelers in de competitiewedstrijd van 19 maart tegen Liverpool (1-1). Scheidsrechter Michael Oliver werd daarin door de spelers belaagd.

De spelers maakten het al te bont nadat Oliver Liverpool een lichte penalty toegekend had. Ook nadat de strafschop omgezet was, bleven ze zich bij de scheidsrechter beklagen. “De club kon niet garanderen dat zijn spelers zich op een correcte manier gedroegen”, rechtvaardigde de FA de sanctie. City geeft toe in fout te zijn en meldde vorige week al de sanctie te zullen aanvaarden.

Het is al de derde keer in korte tijd dat City een fikse boete moet ophoesten. De club van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany werd vorige maand door de FA ook al eens met een boete van 35.000 pond bedacht voor inbreuken op de antidopingregels. Er werd nalatig omgesprongen met de whereabouts van de spelers. Afgelopen vrijdag legde de Europese voetbalbond UEFA City een boete van 18.000 euro op naar aanleiding van de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen AS Monaco. Tijdens die partij van 21 februari in Manchester betraden supporters het veld en werden voorwerpen op het terrein gegooid.