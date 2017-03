Trump steekt onverwacht de hand uit naar Democraten

De Amerikaanse president Donald Trump toont zich nu toch bereid om samen te werken met de Democraten om tot een compromis over de hervorming van de ziektewet te komen. “Trumpcare” werd vorige week vrijdag op het allerlaatste moment teruggetrokken, nadat duidelijk werd dat de president onvoldoende Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden had kunnen overtuigen om de nieuwe ziektewet goed te keuren.