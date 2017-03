Meest besproken krakers van het land krijgen dag uitstel

Gent - Niet morgen, maar donderdag moeten de twee Romafamilies het kraakpand in de Holstraat verlaten. Ze krijgen een dag uitstel omdat het ‘uitzettingsteam’ niet eerder kan samenkomen.

Dinsdag is het precies twee weken geleden dat de Romafamilies van de rechtbank van eerste aanleg veertien dagen de tijd kregen om het kraakpand in de Holstraat te verlaten. Omdat dat vonnis hen pas een dag later is betekend, moeten ze in principe morgen, woensdag, het gekraakte pand verlaten. Dat wordt nu pas overmorgen, donderdag.

Eigenaar Sarah Braeye betreurt het uitstel. “De krakers zitten er nog altijd. Ze moeten er pas op donderdag uit, later dan gepland omdat de agenda’s van de bevoegde instanties niet overeenstemmen”, aldus een teleurgestelde Braeye vanuit Vietnam. “Bij de uitzetting moeten de politie, de gerechtsdeurwaarder en Ivago aanwezig zijn. Blijkbaar kunnen die niet vroeger samenkomen. Afwachten is het enige dat we nu kunnen doen.”

Barricaderen

De politie bevestigt dat ze pas donderdagochtend kan ingrijpen. “Alle partijen moeten aanwezig zijn om een vlot verloop te garanderen”, zegt woordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. “Ook Ivago is daarbij standaard aanwezig. Zij ruimt op wat de krakers hebben achtergelaten.”