Antwerpse kickbokser neus aan neus met wereldkampioen: “Nu ben jij aan de beurt”

Er was het voorbije weekend heel wat animo in Vorst Nationaal. Antwerpenaar en kickbokser Jamal Ben Saddik (26) werd de nummer twee van de wereld na een gewonnen kamp tegen de Braziliaan Guto Inocente. Het echte gevecht werd echter na de kamp uitgevochten. Niet met de vuisten, maar met woorden. Ben Saddik daagde de Nederlander Rico Verhoeven, de regerende wereldkampioen kickboksen, uit voor een kamp, en die zat toevallig in het publiek... Wat volgde was een knap staaltje actie, met beide heren neus aan neus.

Antwerpenaar Jamal Ben Saddik (26) slaagde het voorbije weekend in zijn opzet om de nummer twee van de wereld te worden. In Vorst Nationaal versloeg hij de Braziliaan Guto Inocente. Voor één keer niet met KO maar op punten. Ben Saddik maalde er niet om en greep na afloop de micro. “Jullie weet toch wat ik wil?”

Hij vertelde het al in onze zaterdagkrant: een gevecht om de wereldtitel tegen de Nederlander Rico Verhoeven, die naar zijn zeggen al twee jaar om de uitdaging heen drentelt. Toevallig zat diezelfde Verhoeven vlak naast de ring, als gelegenheidscommentator. De Nederlander snokte meteen de koptelefoon van zijn hoofd om in de ring neus aan neus te gaan staan met Ben Saddik, waar de twee allerlei vriendelijkheden uitwisselden.

“Dit is niet eens een uitdaging”, smaalde Verhoeven. “Jullie hebben toch allemaal die kamp gezien. Hoe saai was dat! Ik viel haast in slaap. Maar als hij het wil, kom maar op!” Ben Saddik herinnerde er de Nederlander fijntjes aan dat hij hem in zijn allereerste kamp had verslagen. “Met KO in de tweede ronde!”