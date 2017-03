Dit is het dan. De Mol is gevat

“Jy moet niemand vertrou nie.” Zoveel was duidelijk tijdens de voorbije episodes van De Mol. Eén voor één vielen kandidaten af. Aflevering na aflevering werd iedereen verdachter en verdachter. Maar vanavond is het zover. Na nog een laatste eindstrijd weten we het. Wie is De Mol?

(Spoiler alert: Als je de aflevering van maandag nog niet hebt bekeken, dan kan je beter niet verder lezen.)

Verliezer. Winnaar. De Mol. Alleen Annelies, Davey en Eline zitten nog in het spel. Zij streden dapper voort om in deze fase van het spel nog te kunnen overleven. “Dit is alleen maar iets war je trots op kan zijn”, zegt Davey nog voor het begint. Maar dat wil niet zeggen, dat ze nu verzwakken. Ze gaan allemaal tot het uiterste. “Opboksen tegen die jong gasten. Het gaat heel moeilijk worden, maar ik ga ervoor gaan”, klinkt het bij een strijdvaardige Annelies.

EERSTE PROEF

Kinderspel. Dat was de eerste proef in de achtste aflevering. Letterlijk. Elke deelnemer moest het in een duel opnemen tegen de leerkrachten van de school. Maar daarvoor kregen ze hulp van de lokale kinderen. Tenminste, als ze een vraag over hun medespelers juist konden beantwoorden, dan kregen ze elk acht jongelingen mee, anders maar twee. Eline en Davey leken hun medekandidaten het beste te kennen. Ze vertrokken met achttien kinderen naar school.

Het eerste duel plaatste Eline tegenover de wiskundeleerkracht. Na het inzetten van haar mankrachten om de kleine rekensommen op te lossen, kon zij als eerste de grote vergelijking succesvol invullen.

Annelies die leerde haar kinderen woorden zoals polshorloge, hamer, pit, appel, rugzak en rekenmachine. Het ging de hele tijd gelijk op, maar bij “landkaart” liep het verkeerd af en won de leerkracht. Met het juiste Zuid-Afrikaanse woord te zeggen, zou Annelies de boel nog kunnen redden. Maar “mmepe” dat was ze vergeten.

Tegen de sportleerkrachten zegeviert het jong geweld. Kort maar krachtig won Davey samen met zijn kinderen het gevecht in een straf staaltje touw.

Te verdienen? 3.000 euro

Gelukt? Bij Eline en Davey lukte het en ze verdienden allebei hun 1.000 euro. Annelies kon het net niet halen van de taalleerkracht. De pot bleef hangen op 2.000 euro.

Verdacht? Annelies waagde zelfs geen gok voor de Zuid-Afrikaanse versie van “landkaart”. Mmepe klinkt nochtans niet zo moeilijk om te houden, toch? Nee? Oeps. 0 euro.

TWEEDE PROEF

De arena van de laatste opdracht was één van de mooiste locatie die ze tijdens De Mol bezochten. Op de Pilanesberg mochten ze allemaal hun eigen taak kiezen van Gilles. Eén van hen kreeg alle dieren te zien in het natuurpark, één van hen maar één en één van hen kreeg er helemaal geen voor ogen.

Na de mededeling “Ik heb nog nooit een dier in het echt gezien” mocht Eline als gids alle dieren uit het park vanbuiten gaan leren. Leeuwen, olifanten, luipaarden, neushoorns en buffels. Ze moest over alle beesten zo veel mogelijk aan een groepje toeristen kunnen uitleggen. Vonden die haar een goede gids met een gemiddelde score van 60 procent, dan kon Eline 1.000 euro verdienen.

Tegelijkertijd wandelde een dove Annelies met een zender rond, die haar tot bij een onbekend wild dier zou leiden. Geen lieflijk dier, zoals ze hoopte: “Oh geen zebraatjes. Kijk, Davey! Een mama en een kindje. Of een moeke en haar zoon, zoals wij, hé!” Maar wel een zwaarlijvige neushoorn. Om daar een foto van te nemen had ze de blinde Davey nodig. Geen gemakkelijke klus, want die kreeg maar vijf pogingen om niet te dicht bij het wilde dier te komen, maar toch een duidelijk beeld te maken. En dat allemaal geblinddoekt.

Te verdienen? 3.000 euro. Eline kreeg 1.000 euro voor haar humor en passie, ons Moeke en de knapperd kregen samen 2.000 euro in het laatje.

Gelukt? Ja.

Verdacht? Annelies staat aan het roer wanneer Davey de foto van de neushoorns moest maken om ze zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Ze ziet perfect wat er op het schermpje van zijn camera te zien was en roept zelf “drukken” wanneer de seconde daar is om het beest in beeld te krijgen. En toch maakte Davey drie foto’s waar geen enkele hoorn, laat staan een neus, op te bespeuren was.

Eline moet één ding doen om de opdracht van Davey en Annelies succesvol te kunnen afronden: haar toeristen vertellen wat het verschil was tussen een witte en zwarte neushoorn. Maar daar maakt ze zich gemakkelijk van af. “Dat kunnen we niet zien, ze zijn allemaal grijs”, zegt ze vol overtuiging. Ook met haar informatie over de zebra’s lijkt ze niet echt van plan om de toeristen van haar capaciteiten te overtuigen: “Die zijn zwart. Met wit. En heel lief. En ze lijken op paarden.”

DE CIRKEL IS ROND

Als allerlaatste test kiezen de programmamakers voor nostalgie. Ze blikken terug op de allereerste opdracht, waarmee het allemaal begon. De overblijvers staan opnieuw voor een dilemma: drukken of niet drukken. Op een teller zien ze een bedrag staan dat steeds hoger wordt. Als er iemand drukt, dan krijgt die deelnemer dat bedrag zelf in zijn eigen zak. Uit de groepspot, uiteraard. Drukken ze niet dan mag iedereen mee in de prachtige helikoptervlucht die er voor hen gepland staat. Iedereen twijfelt. Eline en Davey drukten de eerste keer, maar twijfelen deze keer sterk, want zo zouden ze de reis doen eindigen in mineur.

De groep heeft hét dilemma van dit seizoen overleefd. Er is niet gedrukt. Een emotioneel moment voor Davey, want hij is zo gelukkig dat ook de anderen kozen voor deze adembenemende afsluiter. Ook Eline had dit voor geen geld van de wereld willen missen. Letterlijk. “Zo’n climax opgeven voor geld, dat doe je niet”, zegt de politievrouw. En voor de laatste keer genieten de drie laatste deelnemers van het ongelofelijke landschap in het prachtige Zuid-Afrika. De Mol, de verliezer en de winnaar. Maar wie is nu eigenlijk wie?

DE WINNAAR

De lijsten zijn ingevuld, elke deelnemer heeft zijn dertig vragen beantwoord. Het doek valt en alle lichten gaan uit. Alleen voor de winnaar zal de lamp schijnen. Alleen voor die deelnemer is er 27.250 euro voorzien. Het is Davey die verlicht wordt. Davey is de winnaar van het vijfde seizoen van De Mol. “Een cadeau voor iedereen, dat koop ik ervan. En ik heb altijd al gedroomd van mijn eigen kledingwinkel, dit zou wel een geweldige opstap zijn”, horen we Davey zeggen. Zouden we in de toekomst een “Gij se dikke zot”-lijn kunnen verwachten!?

JY MOET NIEMAND VERTROU NIE

Maar de grote vraag blijft nog. Op wie heeft Davey gestemd? Wie is de mol van dit seizoen? Wie deed de prijzenpot van meer dan 100.000 euro slinken tot er “amper” 27.250 euro overbleef. Een vrouw, dat is duidelijk. Het is niet ons Moeke die van achter het hek vandaan komt, het is Eline.

“Krijg ik nog een knuffel?” vraagt de mol bang aan haar deelnemers. Annelies geeft er één met veel plezier, ook al greep ze zelf nipt naast de winst. “Ik vrees dat mijn geheugen me een beetje in de steek heeft gelaten”, zegt ons moeke verslagen. Eline is dan weer immens opgelucht. “Maar ik besef het nog wel niet goed dat het nu geweten is.”

“Ik kan het nog altijd niet geloven”, snikt Davey, terwijl presentator Gilles hem op het hart drukt hoe goed hij het wel niet deed. Het enige wat hij nog weet uit te brengen is: “Merci. Ik ben de eerste aflevering blètend begonnen, ik ga de laatste zo afronden.” Met 27.250 euro op zak weliswaar.