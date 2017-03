Duitse politie snapt Belg die met 140 km/u door bebouwde kom raast

In de Duitse Eifel heeft de politie een Belgische snelheidsduivel bij de lurven genomen nadat hij met zomaar even 140 km/u door de bebouwde kom sjeesde.

Volgens de lokale politie is het een typisch fenomeen in de streek: zodra het wat zonniger wordt, voelen sommige bestuurders de onweerstaanbare drang om stevig het gaspedaal in te drukken. Zo ook een Belgische chauffeur die afgelopen weekend van Schwammenauel naar Gemünd raasde. De 31-jarige bestuurder reed maar liefst 90 km/u te snel, toen de politie hem flitste.

Volgens een lokale krant werd onze landgenoot aan de kant gezet en mocht hij een boete van meer dan 1.000 euro ophoesten.