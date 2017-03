De eerste reacties van alle deelnemers: “De Mol was het beste dat ons kon overkomen”

De spanning is eraf. Na een bloedstollende finale is het geweten, wie dit jaar de verrader in het spel is. De deelnemers reageren voor de eerste keer. “Da’s dus door mij ma dat ik niet op Eline heb gestemd, hé. Ik ben genaaid door mijn mama!” vertelt Sam aan onze redactie.

“Ik ga altijd om te winnen”, vertelt een opgeluchte Eline aan onze redactie. “Maar hier niet. Allee ja, het is eigenlijk uw spel dat je zelf doet verliezen, dus eigenlijk win je dan ook, hé. Het was zo geweldig om de Mol te zijn! Ik zou het direct opnieuw doen.”

Maar we hebben wel degelijk niet alleen maar een saboteur aan het spel gezien, vertelt de jongste Mol ooit. “Ik heb wel af en toe geacteerd, maar de rest was wel allemaal oprecht. Die tranen, dat wou ik niet faken. Ik kwam met iedereen goed overeen, dan moet ik niet alsof doen.”

Foto: DBA

Het is Davey die met de prijzenpot van 27.250 euro gaat lopen. “Ik heb het ontdekt!” lacht Davey fier. “En nu win ik nog eens geld ook, dat is helemaal geweldig.” Wat hij ermee gaat doen, dat houdt hij nog graag geheim. “De toffe verrassing maak ik volgende week pas in de laatste aflevering bekend”, lacht hij plagend.

Annelies, Robin, Davey en Sam: “We wisten allemaal dat het Eline was”

Annelies greep op het nippertje naast de winst en wandelt als “verliezer” uit de finale. Maar ook Robin was al op het juiste spoor, zo blijkt. “Ik wist ook al dat het Eline was, maar die pasvragen die de anderen hadden gewonnen, hebben me genekt. Nu blijkt dat ik maar één vraagje van de finale verwijderd was”, vertelt Robin aan onze redactie.

Niet simpel, zo uit het spel moeten stappen, maar Robin kreeg steun van zijn hele familie. “Ik had het stiekem wel aan mijn vrouw en mijn kindjes verteld. Maar niemand heeft uit de biecht geklapt. Dat was kei leuk, dat was ons klein geheimpje.” Een geweldige ervaring voor de meest doortastende deelnemer van dit seizoen: “En dan te bedenken dat ik mij stiekem heb ingeschreven! Ik zou het zo opnieuw doen.”

Ook Sam was al overtuigd van Eline haar kwaad opzet. “Maar ik twijfelde nog met Davey. En ik kon dat idee niet loslaten, zeker toen mijn ma was geweest en dat ook zei. Ik ben genaaid door mijn ma!” vertelt de enthousiaste Limburger.

Hans en Bertrand die gingen dan weer helemaal voor Davey. “Niet slim misschien, achteraf gezien, maar ik was er zo van overtuigd. Die kan zo slinks alles uitleggen en uitpraten.” De andere kandidaten stemden heel gevarieerd en hadden gewed op veel paarden tegelijkertijd. “Maar duidelijk de verkeerde”, lacht Bouba. “Maar ik zit er niet mee in. Mensen reageren ook super tof. Ze herkennen me zelfs.”

Intense vriendschapsband

Intens. Het woord valt bij bijna alle deelnemers. De reis, maar ook het spel, heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. “Ik zou bijna durven zeggen dat het samen met de geboorte van mijn kinderen het meest intense avontuur is dat ik ooit heb beleefd.”

Jolien, Marzena en Jessica zijn het er ook over eens. De vriendschapsband die tussen de deelnemers ontstond is niet meer te kloppen. “Je mag mij hier tien uur in de auto stoppen met iedereen van ons. Ik zou het helemaal niet erg vinden”, lacht Jessica. Ook Jolien vindt dat: “Dat zijn echt vrienden voor het leven. Hoe kort we elkaar ook gekend hebben, dat was super intens.”

Hans en Bertrand denken dat ook de afgelegen en schitterende locatie daarbij hielp. “Je hebt geen gsm, je doet straffe proeven. Je bent echt op elkaar aangewezen”, zegt Hans. Bertrand is het er mee eens: “We zijn allemaal geselecteerd omdat we vlot en sociaal zijn. Natuurlijk kwamen we goed overeen, maar zo goed, dat viel echt kei goed mee. Het was echt massa’s plezant, echt genieten, ik ga dat nooit vergeten.”

Het was zo intens, maar ze zouden het allemaal zo opnieuw doen. “Wat als ze nu eens een seizoen maken met allemaal oudgedienden uit de vorige seizoenen van De Mol? Dat zou toch kei tof zijn! En dan kan ik ook nog eens meedoen, dan win ik, in plaats van er meteen uit te vliegen.