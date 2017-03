Peter Sagan vloekte zich schor na finish Gent-Wevelgem: “Ik koers met eikels!”

Peter Sagan was duidelijk not amused na aankomst in Gent-Wevelgem. De Slovaakse wereldkampioen finishte pas derde nadat Van Avermaet en Keukeleire wegreden uit de kopgroep. Het duo reed weg omdat Quick Step-renner Niki Terpstra een beurt oversloeg, en dat schoot bij Sagan duidelijk in het verkeerde keelgat. Op een Slovaakse site is te zien hoe Sagan zwaar vloekt in het Slovaaks na aankomst: “Ik koers hier met eikels!”

“Ik laat over me heen lopen en koers hier met eikels. Go f*ck yourself”, fulmineert de Slovaak na afloop. Hij noemt dan wel geen namen, het is duidelijk dat hij het gemikt heeft op mederenner Niki Terpstra. Tijdens het interview op de televisie even later hoorden we een afgekoelde Sagan zijn iets meer genuanceerde mening zeggen over Terpstra.

“Wat er gebeurde? Niets. Ik weet niet wat Terpstra wilde”, aldus Sagan toen. “Hij wilde niet werken, het is een voorbeeld van hoe je een wedstrijd tegen mij kan verliezen. Ik ben geen ploegmaat van hem, ik ga dus niet werken zodat hij mij kan kloppen in de sprint. Ik kon bepalen wie won vandaag. Dit is geen sport maar een heel goedkoop spelletje”, reageerde de wereldkampioen verbolgen. “En of ik ontgoocheld ben? Nee, eerder gemotiveerd. Als je altijd wint, verlies je motivatie. Ik ben klaar om weer te winnen.”