Belgische beloften starten met zege aan kwalificatie voor EK U21

De Belgische beloften zijn maandag in Leuven met een zuinige 2-1 zege tegen Malta aan hun kwalificatiecampagne voor het EK 2019 gestart. Bij de rust stonden de jonge Duivels 1-0 voor.

De wedstrijd begon in Leuven met een knappe versie van het Belgische volkslied. De beloften zongen de Brabanconne a cappella in het Frans en het Nederlands. Daarna opende Ryan Mmaee de score in de 43e minuut, op assist van Isaac Mbenza. Dion Cools verdubbelde de voorsprong in de 54e, op assist van Bryan Heynen. Jake Grech legde in de 69e minuut de einstand vast.

Bondscoach Johan Walem deed een beroep op Nordin Jackers, Dion Cools, Matthias Bossaerts, Samy Mmaee, Senna Miangue, Bryan Heynen (87. Aaron Leya Iseka), Fontaine Ndanu Ngoy (68. Manuel Benson), Jordi Vanlerberghe, Siebe Schrijvers, Isaac Mbenza en Ryan Mmaee (82. Samuel Bastien).

Hongarije, Turkije, Cyprus en Zweden zijn de andere tegenstanders in groep 6. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.