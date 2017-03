Voor eens en voor altijd: is een legging een broek of een onvergeeflijke modeblunder? We leggen de vraag voor aan experts

Daar is de grote discussie weer over de legging. Kan hij of niet? Nadat Jani het al langer een no-go noemt, vindt nu ook de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines de tight zo stijlloos dat ze twee vrouwen die eentje droegen op het vliegtuig, weigerde. En toch zweren veel vrouwen erbij, omdat het gemakkelijk is. Hoe zit het nu?