Steven Defour krijgt rijverbod na achtste veroordeling

Rode Duivel Steven Defour is gisteren in de politierechtbank van Halle bij verstek veroordeeld tot een rijverbod van één maand en een boete van 600 euro voor het onrechtmatig gebruikmaken van de pechstrook. Defour werd op 12 mei vorig jaar betrapt toen hij op de pechstrook van de Brusselse Ring met zijn Audi A7 reed.

Vermoedelijk was hij op weg naar Anderlecht, de club waar hij op dat moment bij speelde. Hij had normaal gisteren tekst en uitleg moeten geven over die overtreding, maar hij stuurde zijn kat. Dat viel niet in goede aarde bij de politierechter. Zijn strafblad met acht veroordelingen, allemaal voor overdreven snelheid, hielp ook niet.