Gruwelijk: vijftienjarige zoon treft vader (49) aan in voedermengmachine

Koekelare - Landbouwer Patrick Verstraete (49) uit de Moerestraat in Koekelare overleed gisteren toen hij op zijn erf in een landbouwmachine terechtkwam. Zijn studerende zoon vond zijn vader en sloeg alarm. De vader van twee was op slag dood.

Iets na 14 uur gisterenmiddag werd de vijftienjarige zoon des huizes van zijn studieboeken opgeschrokken door een vreemd en ongewoon geluid. Het bleek afkomstig van de landbouwmachine die aan het draaien was aan de zijkant van het erf dat tussen de velden langs de Moerestraat ligt. Toen hij naar buiten liep om te kijken wat er aan de hand was, deed hij de gruwelijke ontdekking dat zijn vader in een machine was terechtgekomen. De uitkuil- en voedermengmachine hing achteraan een tractor en dient om veevoeder uit verpakkingen te snijden en te vermalen voor de varkens. De vijftienjarige jongen legde onmiddellijk de machine en de tractor stil en liep naar zijn moeder die de hulpdiensten alarmeerde. Veel konden brandweermannen, ambulanciers en de medici van de MUG niet meer doen voor de onfortuinlijke landbouwer. “De man moet op slag dood zijn geweest”, zegt korpschef Johan Geeraert van de lokale politie van de zone Polder. “Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet helemaal duidelijk, want er was geen enkele getuige. Zeker is dat de man om een of andere reden zijn tractor had verlaten en achteraan rond de landbouwmachine bezig was. Misschien wilde hij een defect controleren of misschien is hij gestruikeld toen hij wat aan het kuisen was en is hij zo in de machine gekneld geraakt.”

Het parket van Veurne stelde gisteren geen extra deskundige aan om het dramatische landbouwongeval te onderzoeken.

Slachtofferhulp

Na de feiten werd Els Goderis, de vrouw van het slachtoffer, onmiddellijk opgevangen door slachtofferhulp, net als haar zonen - de vijftienjarige die zijn overleden vader aantrof en de negenjarige jongen die van school werd opgepikt. “Het hoeft geen betoog dat het voor hen een zeer traumatische ervaring was. We willen de nabestaanden dan ook zo goed mogelijk begeleiden. Ook mijn eigen politiemensen kregen achteraf een debriefing en hadden een groepsmoment om over de interventie te praten. Dit was geen alledaagse oproep”, sluit de korpschef af.