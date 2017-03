Dronken op de fiets? Dan wordt u minder zwaar gestraft

Elk jaar verliezen honderden Belgen hun rijbewijs omdat ze dronken op de fiets zitten. Met een wetsvoorstel wil Open VLD nu een einde maken aan die maatregel. “De straf is niet in proportie. Er is geen verband tussen fietsen en rijden met de auto.” Een boete zou dus moeten volstaan, volgens de liberalen.

Eén maand rijverbod, ­bovenop een boete van 1.600 euro. Dat is vandaag de straf die een politierechter oplegt bij dronken rijden met de fiets. “En de fietser moet ook verplicht medische en psychologische testen afleggen”, zegt Kathleen Stinckens, woordvoerder van het Koninklijk Verbond van vrede- en politierechters. Een straf die volgens Open VLD niet in verhouding staat met de inbreuk. “Het is niet logisch dat het rijbewijs wordt afgenomen. Er is geen verband tussen fietsen en rijden met de auto of brommer. De straf is buiten proportie”, zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, die een wetsvoorstel indiende om dronken fietsers alleen maar een geldboete te geven. Vandaag zullen de meerderheidspartijen Open VLD, N-VA en CD&V het voorstel bekijken. “Let wel, dit is geen vrijgeleide om dronken te fietsen.”

Op het zicht

Open VLD heeft het wetsvoorstel een paar jaar geleden al eens ingediend, maar nu legt de partij het dus opnieuw op tafel. Het voorstel is opmerkelijk, want als het wordt goedgekeurd, krijgen fietsers toch minstens het gevoel dat ze er makkelijker vanaf komen dan nu.

Nog opvallend: politierechters zijn niet meteen tegen. “Wie dronken met de fiets rijdt, is toch vooral een gevaar voor zichzelf. De letsels die je aan andere weggebruikers toedient, zijn altijd minder ernstig dan als je dronken achter het stuur van de auto zit. Daarom moet de strafmaat ook in verhouding staan”, zegt politierechter Kathleen Stinckens.

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) is het daar niet mee eens. “De gevolgen van dronken fietsen mag je niet onderschatten. Er is ook geregeld sprake van ­recidivisme bij dronkenschap. En dat kan je niet door de vingers zien”, zegt woordvoerder Stef Willems. “We hopen dat politierechters altijd de mogelijkheid behouden om het rijbewijs tijdelijk in te trekken.”

Maar een straf moet ook zinvol zijn, zegt Stinckens. “Nu spreken we geregeld een rijverbod uit voor een student die dronken op zijn fiets zit. Zo’n student heeft vaak niet eens een rijbewijs. In zo’n geval is die strafmaat dus niet zinvol.”

Wie dronken fietst, hoeft overigens niet per se te blazen om een boete te krijgen. Om dronkenschap vast te stellen, mag de politie op basis van uiterlijke kenmerken die vaststelling doen.