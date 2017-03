Mohamed R.: “Ik word behandeld alsof ik de gevaarlijkste man van België ben”

De dronken “terrorist” Mohamed R. (30) is niet echt te spreken over zijn gevangenisregime”. Ik word hier behandeld alsof ik de gevaarlijkste man van België ben. Ik zit helemaal apart van de andere gevangenen”, vertelde hij in een kort telefoongesprek aan zijn vriendin Yveline.

De dronken “terrorist” Mohamed R. (30, foto) is niet te spreken over zijn gevangenisregime in Antwerpen. “Ik word hier behandeld alsof ik de gevaarlijkste man van België ben. Ik zit helemaal apart van de andere gevangenen”, vertelde hij in een telefoongesprek aan zijn vriendin Yveline. Zij had al in onze krant gezegd dat “Momo” geen terrorist is, zoals ook zijn advocaten beweren. Zo lijkt het nu vast te staan dat hij de wapens die in zijn auto werden gevonden die avond van een vriend gekregen had en wou verkopen aan vrienden.

Vandaag moet Mohamed R. voor de raadkamer verschijnen, die beslist over zijn verdere aanhouding.