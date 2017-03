Gezocht: vers bloed bij de Rode Duivels

Hij heeft er bijna twee jaar op moeten wachten, maar Youri Tielemans (19) krijgt vanavond in Sotchi eindelijk een volwaardige speelkans bij de Rode Duivels. De huidige generatie is zo sterk dat tieners het steeds moeilijker hebben om door te breken. Maar vroeg of laat is vers bloed nodig, beseft bondscoach Roberto Martinez.

Romelu Lukaku en Anthony Vanden Borre waren amper 16 toen ze debuteerden. Vincent Kompany was 17 toen Aimé Anthuenis hem in het nationale shirt voor de leeuwen wierp. Eden Hazard was even oud toen René Vander­eycken hem als (bijna) volslagen onbekende ging zoeken in Lille. Thibaut Courtois was 19 toen hij de jongste doelman ooit bij de Rode Duivels werd... Vijf tot tien jaar geleden was een tienerdebuut heel normaal bij de nationale ploeg. Maar sinds er een sterke generatie is aangetreden, is dat veel zeldzamer.

Met Youri Tielemans (geboren in mei 1997) is het eindelijk nog eens zover. Het jeugdproduct van Anderlecht was pas zestien toen hij er in de zomer van 2013 debuteerde. Maar het duurde twee jaar voor hij voor de eerste keer werd opgeroepen bij de Rode Duivels. En nog eens anderhalf jaar voor hij voor het eerst minuten kreeg, eind vorig jaar tegen Nederland. Vandaag moet het dan eindelijk “echt” beginnen voor Tielemans bij de Rode Duivels.

“Niet onmogelijk om door te breken”

Het is een onvermijdelijk neveneffect van het succes van de Rode Duivels dat jongeren het moeilijker hebben om door te breken. Hazard en Courtois stevenen met gemak op honderd tot honderdvijftig interlands af, van Youri Tielemans is dat minder zeker. Ook Dennis Praet zou in vroegere tijden een zekerheid bij de nationale ploeg zijn geweest, nu kunnen we ons afvragen wanneer hij ooit eens in aanmerking komt.

Dat de jongeren minder makkelijk doorbreken, reflecteert zich in de gemiddelde leeftijd. Zaterdag tegen Griekenland was de gemiddelde Belg 27 jaar en 294 dagen oud. Van de toplanden hadden alleen Spanje (28 jaar en 241 dagen) en Italië (28 jaar en 331 dagen) in de vorige interlands een oudere kern. ­Landen als Nederland, Engeland en Frankrijk zijn in wederopbouw en hebben de jongste kernen.

Met 28 jaar en 25 dagen is Toby Alderweireld zowat de meest gemiddelde Rode Duivel in de kern. Jonger dan de generatie Kompany-Vermaelen, ouder dan de generatie De Bruyne-­Hazard.

“Toch zou ik niet zeggen dat het nu onmogelijk is geworden om door te breken”, zegt Alderweireld. “Deze groep is al een aantal jaren bij elkaar en het is niet makkelijk je plaats te veroveren, maar als je echt kwaliteiten hebt, zal de coach je wel gezien hebben. Ik ben er zeker van dat hij de jonge talenten inbrengt wanneer het nodig is. Waarom niet?”

Foket en Dendoncker

Vanavond kan zo’n moment zijn. Leander Dendoncker (21) speelde al 90 minuten tegen Estland en hoopt nu opnieuw op minuten. Ook Thomas ­Foket (22) hoopt dat er vanavond voor hem meer in zit dan een plaats op de bank.

De jongeren weten dat er met Mignolet-Alderweireld-Vermaelen-Vertonghen een ervaren verdedigingslinie staat. De oefenpot tegen Rusland kan een interessante mix worden van jong en oud(er) talent bij de Duivels.

“Ik voel dat ik al een aantal ­jaren meedraai”, zegt Alderweireld. “Ik probeer op een natuurlijke wijze mijn draai te vinden en mensen te helpen waar het nodig is.”

De huidige generatie Duivels is nog niet oud, moet tegen de dag dat ze afhaakt moet de opvolging klaar zijn. Onder meer dat is de inzet van de oefeninterland tegen Rusland vanavond.