Daarom moet Belle Perez haar optredens afzeggen

Zangeres Belle Perez (41) heeft een optreden in Nederland moeten afbreken omdat haar stem haar in de steek liet. “Het ging niet meer. Als ik nog langer had gezongen, had ik mogelijk mijn stembanden permanent beschadigd.”

Belle Perez begon zaterdagavond al wat ziekjes aan haar theaterconcert in Beverwijk. “Ik had last van een stevige neusverkoudheid. Die was al een paar dagen aan het sluimeren en sloeg uitgerekend tijdens het concert op mijn stem.”

Tijdens de pauze voelde Perez de bui hangen. “Mijn stem sloeg over en was niet meer onder controle te krijgen. Waarschijnlijk heb in het eerste deel mijn stem toch geforceerd. Na de ­onderbreking zong ik nog drie liedjes, maar het ging niet meer. Ik heb toen beslist de show stop te zetten om permanente stembeschadiging te voorkomen.” Dat was een moeilijke beslissing, zegt Perez. “De fans toonden gelukkig begrip. Ik kreeg zelfs een staande ovatie en hartverwarmende reacties op Facebook.”

De zangeres heeft meteen al haar activiteiten deze week geschrapt. Er stonden enkele interviews en ­promoactiviteiten gepland. Optredens zijn voorlopig niet in gevaar. Haar volgende theaterconcert staat op 14 april gepland in ­Koksijde. “Ik moet nu uitzieken. Gelukkig krijg ik de beste medicijnen: knuffels van Ellía (haar zoontje van 3,5 maanden oud, nvdr.) en thee met honing van ­papa.”

De fans zullen worden gecompenseerd voor het vroegtijdig beëindigde optreden. Hoe dat zal gebeuren, bekijkt Perez haar management nog met het theater in Beverwijk.