Lesley-Ann Poppe was geselecteerd voor ‘Big Brother’, maar mocht niet van haar mama

Het had niet veel gescheeld of we hadden Lesley-Ann Poppe (38, foto) al veel eerder leren kennen. Op haar 21ste schreef ze zich in voor het eerste seizoen van Big Brother. Dat gaf ze gisterochtend toe op MNM.

Ze werd per brief opgeroepen, “maar het mocht niet van ons moeder”, zegt Poppe. “Ik zat toen in mijn master economie en Big Brother vond plaats in de examenperiode. Mijn mama waarschuwde mij: Riskeer het niet je jaar te verliezen voor een televisieprogramma waar waarschijnlijk toch niets van in huis komt.” Toen de serie een hype werd, heeft Poppe wel even ­gevloekt. Maar echt spijt heeft ze niet. Enkele jaren later kwam Komen Eten beter uit. “Ik had toen mijn zaak al ­opgebouwd en was volwassener. Als ik in 2000 had meegedaan en bekend was geworden, had ik waarschijnlijk niet eens een diploma behaald.”