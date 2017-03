De sterke vrouw van Anderlecht: “Op familiefeesten praten we niet over voetbal”

Wie Anderlecht zegt, zegt Vanden Stock. Naast voorzitter Roger (bijna 75) zetelen sinds begin 2016 ook zijn dochters Claire en Julie in de raad van bestuur. Sterke vrouwen die helpen waken over de (familie)ziel van RSCA en dat misschien ook blijven doen als hun vader over enkele jaren stopt als president. Dat sluit Claire alvast niet uit in haar eerste interview sinds ze tot de bestuursraad toetrad.