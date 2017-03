CLUBNIEUWS. Oostende heeft nieuwe versterking op het oog, Leye start Play-off 1 als Zorro

De Rode Duivels beheersen op dit moment het nieuws, maar de ploegen uit de Jupiler Pro League tellen af naar het begin van de play-offs, komend weekend. Bij Zulte Waregem moet Mbaye Leye tegen Anderlecht optreden als ware Zorro, terwijl KV Oostende al werk maakt van volgend seizoen. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Van Holsbeeck: “Zelfs als we derde worden, blijft Weiler onze coach”

Vrijdag opent Zulte Waregem - Anderlecht Play-off 1. Manager Herman Van Holsbeeck blikte op Sporza al vooruit. “De voorbije twee jaar misten we de titel door onze kleedkamer. René Weiler heeft orde op zaken gesteld. Zelfs in de moeilijke tijden zei onze coach: geef me vertrouwen. Overal waar ik kwam, heb ik een ploeg gebouwd. Als ik moet sterven, sterf ik liever met mijn principes en als het mij niet lukt als coach, ga ik wel iets anders doen. Weiler heeft daarna de kleedkamer uitgekuist en maakt spelers beter. Neem Tielemans en Dendoncker. Tot vorig jaar hadden ze veel ups en downs. Nu staan ze er om de drie dagen. Daarom gaven we René Weiler een contractverlenging. Zelfs als we straks derde worden gaan we volgend seizoen met onze coach door.” (jug)

KV OOSTENDE. Stef Peeters in beeld

Oostende kon Nicolas Lombaerts ook overtuigen met de belofte dat de kern nóg versterkt zou worden. Manager Luc Devroe is dan ook hard aan het werk, want naast spits Abdoulay Diaby van Club Brugge is nu ook middenvelder Stef Peeters van STVV in beeld bij de kustploeg. Trainer Yves Vanderhaeghe wil een nieuwe concurrent en – op termijn – ook opvolger voor Franck Berrier en de club wil ook wat meer Vlamingen. Peeters beantwoordt aan dat profiel.

Bij STVV viel hij op door zijn vista en traptechniek en was hij goed voor vier goals en tien assists in 27 matchen. Bovendien is hij ook uitstekend in het trappen van corners en vrijschoppen. Daardoor is Peeters een gegeerd target in België, maar mogelijk doet KVO snel een bod. De middenvelder, die vorig jaar overkwam van het Nederlandse MVV, ligt wel nog twee jaar onder contract op Stayen, waardoor een goeie transferprijs betaald zal moeten worden. Nog bij Oostende mag ook linksback Antunes uitkijken naar een ander team. (gus, bfa, jug)

MOESKROEN. Gelijkspel tegen Union

In een oefenpartij achter gesloten deuren liet Union op Le Canonnier een 1-1-gelijkspel optekenen tegen Moeskroen. Freddy Mombongo bracht de Brusselaars al snel op voorsprong, maar in het slotkwartier kwamen de Henegouwers langszij. Vincent Vandiepenbeeck en Pierre-Baptiste Baherlé zijn helemaal hersteld en verschenen aan de aftrap. De voorverkoop voor de wedstrijd Union Sint-KV Mechelen van zaterdag loopt voor de supporters van Union nog van vandaag tot donderdag. Tussen 10 en 18 uur kan men terecht op het secretariaat. Het einde van de voorverkoop werd bepaald op donderdag om 18 uur. De loketten in het Koning Boudewijnstadion blijven voor de Brusselse fans open op de dag van de wedstrijd. Voor de bezoekende supporters gebeurt de voorverkoop op het secretariaat van KV Mechelen.(rwd)

ZULTE WAREGEM. Mbaye Leye begint Play-off 1 als Zorro

Mbaye Leye heet voortaan Mbaye Zorro Leye. Althans, zolang hij een masker draagt dat zijn gebroken neus moet beschermen. Die werd geopereerd na de bekerfinale tegen KV Oostende. De aanvoerder van Zulte Waregem postte een foto met het masker dat hij ging passen, zodat hij vrijdag kan spelen in de openingsmatch van Play-off 1 tegen Anderlecht.