Tanja Dexters opnieuw vrijgezel, “maar heb niet gekust met Anthony Kumpen”

Sinds de breuk met haar verloofde Miguel Dheedene houdt Tanja Dexters (40) er een woelig liefdesleven op na. Vorige week werd ze ervan beschuldigd dat ze gekust had met Anthony Kumpen, de partner van haar vriendin Griet Vanhees. “Niets van aan”, zegt Tanja nu in Story. Maar ze geeft wel toe dat ze niet langer samen is met de jongere Ignazio Moser.

In januari ontkende ze de geruchten over hun breuk nog met klem. Maar nu geeft ze toe dat hun sprookje vroegtijdig ten einde is gekomen. Volgens een ober die opdiende tijdens een mode-evenement in Genk had ze echter geen lange rouwperiode nodig. Dexters zou eerder deze maand namelijk betrapt zijn tijdens een passionele kus met Anthony Kumpen.

“Dat gerucht slaat nergens op. Ik heb Anthony helemaal niet gekust!”, reageert Tanja. “Ach, ik heb al lang door dat over een single vrouw veel verteld wordt. Ik lig daar niet meer wakker van. (...) Na de geruchten heb ik met Griet gebeld, en we hebben er eens goed mee gelachen.”

- LEES OOK. “Tanja Dexters en Anthony Kumpen kussend betrapt door zijn vrouw” -

Met Ignazio heeft ze intussen geen vaste relatie meer. Maar ze houden wel nog altijd contact. “We zijn realistischer geworden en hebben beslist om onze relatie wat los te laten, want het is te ingewikkeld. Er is nu minder stress om elkaar te zien. Maar dat betekent niet dat ik met Anthony mag doen wat ik wil (lacht).”