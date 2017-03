Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels, waar de Russen een afgang tegen vrezen...

De Rode Duivels nemen het vanavond (om 18u!) op tegen Rusland in een uitverkocht olympisch stadion in Sotsji. Bondscoach Roberto Martinez kondigde wegens de vele afwezigheden zes wijzigingen aan in vergelijking met Griekenland en wil zien hoe zijn team met de blessuregolf kan omgaan.

De Belgen zijn maar op halve kracht afgereisd naar Sotsji voor de lucratieve interland tegen Rusland. Nadat eerder al voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (1-1) aanvoerder Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thomas Meunier geblesseerd moesten afhaken, gaven ook Thibaut Courtois (heup), Marouane Fellaini (teen) en Laurent Ciman (knie) verstek voor de verplaatsing naar het land van Poetin. Dat drietal kreeg zaterdagavond nog een basisplaats tegen de Grieken en dus moet Martinez weer sleutelen aan zijn elftal.

Veel wijzigingen en wissels

In doel wordt dat geen probleem, aangezien de Spanjaard aanvankelijk vier doelmannen geselecteerd had. Martinez geeft de voorkeur aan zijn vaste nummer twee Simon Mignolet, die overigens goede herinneringen overhoudt aan Rusland: medio november 2010 versierde de Liverpool-doelman er zijn eerste cap bij de Rode Duivels.

Centraal achterin wordt de plaats van Laurent Ciman ingenomen door Thomas Vermaelen, die al een tijdje terug is uit blessure, maar bij Roma amper aan spelen toekomt.

Op het middenveld mag Youri Tielemans op een basisplaats hopen. De 19-jarige middenvelder van Anderlecht is de laatste tijd goed op dreef. “Hij is een goed voorbeeld van een speler die op de deur klopt”, aldus Martinez. “Zoals hij traint, verdient hij een kans. Ik wil hem graag eens in competitie zien. En jonge spelers kunnen de frisheid brengen die we nodig hebben. Dus Tielemans kan tegen Rusland belangrijk zijn.”

De naam van Kevin Mirallas op het wedstrijdblad in de basis zien, zou ook geen verrassing zijn. hij speelt dan samen met Dries Mertens in steun van diepe spits Christian Benteke, die (eindelijk) nog eens de plaats zou mogen innemen van Romelu Lukaku.

De Spaanse trainer van onze nationale elf liet verstaan ook tijdens de wedstrijd te willen experimenteren. “Ik ga zes vervangingen doen tijdens de match’, zei hij. Mousa Dembélé, zaterdag al sterk ingevallen tegen Griekenland, mag ongetwijfeld opnieuw rekenen op speelgelegenheid. Door Fellaini te vervangen door de middenvelder van de Spurs kwam er tegen Griekenland al meer snelheid en voetballend vermogen in het elftal.

Leander Dendoncker (21) speelde al 90 minuten tegen Estland en hoopt nu opnieuw op minuten. Ook Thomas ­Foket (22) hoopt dat er vanavond voor hem meer in zit dan een plaats op de bank.

De verwachte elf Rode Duivels: Mignolet; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Chadli, Tielemans, Witsel, Carrasco; Mirallas, Mertens; Benteke

Russen vrezen afgang

Voor Rusland is het vanavond bittere ernst. Omdat het land volgend jaar het WK zelf organiseert, is het automatisch geplaatst en speelt het alleen oefenmatchen. De resultaten vallen echter tegen, met vorig weekend nog een 0-2-nederlaag tegen Ivoorkust. Bondscoach Stanislav Cherchesov staat meer dan een jaar voor de start van het WK al onder druk. “We hebben vernomen dat België veel geblesseerden heeft en daarom hebben we ook al wat anders getraind”, zei Cherchesov. “We hebben veel informatie en zullen die zeker gebruiken.”

Het probleem in de 3-5-2 van Rusland situeert zich vooral achterin, waar met onder meer aanvoerder Vasili Berezutski enkele sterkhouders hebben afgehaakt. Hun vervangers zijn nog niet op elkaar ingespeeld en ook vanavond verwachten waarnemers weer wat experimenten. De vrees voor een afgang is groot. Toch is er ook goed nieuws voor Cherchesov.

De hoop van Rusland is op Alexandr Golovin gericht Foto: Photo News

Op het middenveld kan hij alvast opnieuw rekenen op Alan Dzagoev. En op Alexandr Golovin. Want in beroerde tijden hoop je altijd dat het alleen maar beter kan gaan. Zo ook in Rusland. Elke nieuwe naam die er aan het firmament rijst, wordt gebombardeerd tot uitzonderlijk talent. Het is niet anders met deze 20-jarige middenvelder van CSKA Moskou. De hoop van de natie is op hem gericht en we zullen vanavond al wat meer kunnen inschatten of dat dit gewettigd is. Golovin is een centrale middenvelder, maar zoals wel meer gebeurt opereert hij als rechtsvoetige op de linkerflank omdat daar meer ruimte ligt. Heeft een goede dribbel en een goed schot in de benen.

De verwachte elf bij Rusland: Akinfeev; Zhirkov, Neustädter, Vasin, Kutepov, Kombarov; Zobnin, Dzagoev, Golovin; Miranschuk en Kanunnikov

Opgelet! Duivels wijken voor Journaal

Het is mààr een oefenmatch, afgetrapt om 18 uur bovendien, en dus schuift de VRT de live-uitzending van de wedstrijd uitzonderlijk door van Eén naar Canvas. Daar kan de kijker vanaf 17.40 uur terecht voor de klassieke omkadering, met analisten Jan Mulder en Wesley Sonck, in goeie banen geleid door Karl Vannieuwkerke. Als de tweede helft begint, is het op Eén tijd voor het Journaal van 19 uur. Meteen de reden van de verhuizing naar Canvas.

België verloor nog nooit van Rusland

Sinds de val van de Sovjet-Unie verloor België in vier interlands bovendien nog nooit van Rusland, dat met een zestigste plaats op de FIFA-ranking een dieptepunt bereikt heeft. Eind 2010 werd er in een oefeninterland met 0-2 gewonnen, na de eerste internationale doelpunten van een toen nog piepjonge Romelu Lukaku. Het was destijds een van de eerste wedstrijden waarin het talent van de huidige generatie aan de oppervlakte kwam. Op het WK van 2014 was een 1-0 zege voldoende om de kwalificatie voor de achtste finales af te dwingen. Invaller Divock Origi scoorde toen zijn eerste treffer in de Belgische kleuren.