Vraag naar persoonlijke assistenten stijgt

Sinds op 1 januari het persoonlijk-assistentiebudget (PAB) plaats maakte voor het persoonsvolgend budget (PVB), kiezen meerderjarige personen met een beperking zelf waaraan ze hun zorgbudget besteden. Vaak kiezen budgethouders voor een persoonlijke assistent die hen helpt bij hun dagelijkse activiteiten. Naar geschikte kandidaten is steeds meer vraag.

Heel wat persoonlijke assistenten zijn vrijwilliger, maar via een uitzendorganisatie als t-interim kan het ook een volwaardige job zijn. De afdeling t-zorg zet persoonlijke assistenten in bij personen met een beperking. “De vraag naar onze afdeling kwam er al in 2004, toen een budgethouder vroeg om hem te helpen een persoonlijke assistent te vinden”, zeggen zorgcoördinator Ellen Cornelis en zorgconsulent Davy Devos in het kantoor in Deinze. “Sindsdien werven we persoonlijke assistenten aan.”

Wat is de jobinhoud als persoonlijk assistent? Samen vrije tijd doorbrengen, zoals naar een concert gaan of een koffietje gaan drinken. Maar ook echte hulp, zoals iemand in of uit bed helpen, de krant voorlezen of mails en administratie verzorgen. Sommige assistenten gaan zelfs mee op vakantie met hun klant. “We zijn een sociaal-ethisch bedrijf. Deze doelgroep past binnen ons dna. We nemen graag onze maatschappelijke rol voor hen op: iedereen kan ooit assistentie nodig hebben”, zegt Ellen Cornelis.

Meer dan één persoon

Wie is geschikt als persoonlijk assistent? “Dat loopt uiteen”, zegt Davy. “Mensen uit de zorgsector, partners van personen met een beperking, maar ook wie een sociale carrièreomslag wil. Je hebt er geen specifieke opleiding voor nodig. Dat maakt de job erg toegankelijk. Belangrijk zijn vooral je sociale skills en de klik met je hulpvrager.” Persoonlijk assistent word je in hoofd- of bijberoep, overdag of ‘s avonds, voltijds of deeltijds. Meestal gaat het om weekcontracten. “Maar het liefst zien we natuurlijk kandidaten die zich blijvend engageren. Vooral 21-30-jarigen en 51-60-jarigen zijn kandidaat. Afgestudeerden met een zorgdiploma die niet meteen een vaste job vinden én oudere werknemers die afbouwen of gepensioneerden die een sociale invulling zoeken van hun vrije tijd”, zegt Davy Devos.

Het feit dat je iemands persoonlijke assistent bent, betekent niet dat je maar één persoon kan ondersteunen. “Omgekeerd kan een budgethouder een beroep doen op meerdere assistenten. Bijvoorbeeld om beurten ’s morgens, ’s avonds of tijdens het weekend. Het hangt ook af van het netwerk: is er een partner, vrienden, familie? En het beschikbare budget telt ook mee.”

