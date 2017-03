Chapecoense speelt na vliegramp alsnog tegen Nacional

Ruim vier maanden nadat Chapecoense en Atlético Nacional tegen elkaar zouden spelen in de finale van de Copa Sudamericana, komt het alsnog tot een duel tussen de Braziliaanse en Colombiaanse voetbalclubs. De ploegen duelleren in twee wedstrijden om de Recopa, de Zuid-Amerikaanse Supercup. Chapecoense heeft vanwege de bijzondere omstandigheden toestemming gekregen om in de eigen Arena Condá te spelen, die eigenlijk te klein is voor zo’n duel.