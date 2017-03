Nieuw-Zeeland staat stap dichter bij WK voetbal

Nieuw-Zeeland heeft dinsdag een volgende horde genomen op weg naar deelname aan het WK in Rusland. Dankzij een 2-0 zege in Wellington tegen Fiji zijn de Kiwi’s zeker van groepswinst in de derde kwalificatieronde van de Aziatische voorronde.

Ryan Thomas, spits bij PEC Zwolle, tekende in het Westpac Stadium voor beide treffers (27e & 68e minuut).

Met 10 op 12 is Nieuw-Zeeland, dat wordt getraind door de Engelsman Anthony Hudson, zeker van winst in groep A. Nieuw-Caledonië (1 op 6) en Fiji (0 op 6) zijn uitgeschakeld.

De All Whites zullen het nu opnemen tegen het beste land uit groep B. Daarin leidt Tahiti (6 op 9) voor de Salomoneilanden (3 op 6) en Papoea-Nieuw-Guinea (0 op 6). De winnaar van die dubbele confrontatie speelt een intercontinentale play-off tegen de nummer 5 uit de Zuid-Amerikaanse zone met als inzet een WK-ticket.

Nieuw-Zeeland nam al twee keer deel aan het WK, in 1982 en 2010 (telkens out in groepfase).