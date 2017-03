Bayern München staat niet meer achter oprichting Europese Super League

De plannen voor de oprichting van een Europese Super League, een competitie waarin de grootste Europese clubs het tegen elkaar opnemen, lijken van tafel. “Door het hervormen van de Champions League is de ESL niet meer nodig”, zegt Bayern Münchenvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge in aanloop naar de algemene vergadering van de European Club Association (ECA) dinsdag in Athene.

De hervormingen garanderen vier plaatsen aan de grootste vier competities (Spanje, Duitsland, Engeland en Italië) in de poulefase van de Champions League. In de huidige regeling, die komend seizoen voor het laatst geldt, hebben de Primera Division, de Bundesliga, de Premier League en de Serie A recht op drie rechtstreekse Champions League-tickets, terwijl de vierde zich moet plaatsen via een voorronde.

De sterke man van Bayern München is er ook op uit de kwaliteit van de Europa League te verhogen. Hij wil dit echter niet doen door te snoeien in het startersaantal van 48 ploegen. Een manier om het wel te doen is naast de winnaar van het toernooi ook “de tweede en misschien de derde” te verzekeren van deelname aan de Champions League. Hij voegde hieraan toe dat “de kwaliteit van de competitie zal toenemen door de clubs te prikkelen”. “Bijgevolg zullen ook de inkomsten stijgen. Het moet het doel zijn van de UEFA en ECA om de competities verder te ontwikkelen en naar een hoger niveau te brengen.”

De ex-international van die Mannschaft reageerde ook op de klachten rond de te drukke agenda’s voor spelers. Rummenigge gaf aan voor het oprichten van een werkgroep te zijn die deze materie onderzoekt.

“We willen geen voordeel creëren, maar de druk op de spelers wordt te groot. Topvoetballers spelen bijna 70 wedstrijden op een jaar. Het wordt tijd om rust- en recuperatieperiodes in te lassen. Iedereen klaagt voortdurend over blessures en het ontbreken van spelers. De FIFA moet hier rekening mee houden. Spelers moeten terug kunnen ademen.”