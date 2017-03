Boskamp in ludiek filmpje voorgedragen als nieuwe bondscoach voor Oranje

Het Nederlandse voetbalpraatprogramma-met-een-korreltje-zout Voetbal Inside heeft in een ludiek filmpje hun nieuwe staf voor de Nederlandse nationale voetbalploeg voorgesteld. Daarin heel wat oude bekenden en vaste gasten van de show, die telkens voorgesteld worden met de meest hilarische beelden. Johan Boskamp wordt er zowaar voorgedragen als nieuwe bondscoach, terwijl beelden van hem getoond worden terwijl hij duidelijk de naam van een speler even kwijt is. "Hoe heet die gozer? Youri? EY YOURI!" Ook andere Nederlandse voetbaltrainers als Huub Stevens of René 'vieze voorzitter' van der Gijp passeren de revue. Het filmpje werd al meer dan 2.000 keer gedeeld op sociale media.