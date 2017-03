Knap staaltje sportiviteit in 2e amateurklasse: ploeg scoort bewust owngoal om onsportief doelpunt uit te wissen

Bijzonder moment afgelopen weekend in de match tussen Sparta Petegem en Torhout 1992 KM in de tweede klasse bij de amateurs. Bij een blessure voor thuisspeler Gilles Wullaert besloot de bezoekende doelman de bal sportief buiten te gooien. De daaropvolgende ingooi voor de thuisploeg werd, tot verbazing van de bezoekers, echter in doel verlengd door thuisspeler Davy Joye. Daar konden zijn eigen trainer Wim Van Acker én uiteraard de bezoekers uit Torhout niet mee lachen. "Dit kan niet naar sportiviteit toe, dus hebben we hen de gelijkmaker laten scoren", vertelde Van Acker voor de camera's. Uiteindelijk was het Pieter Timmerman die de bal bewust in eigen doel schoot.