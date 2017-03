België zit met probleem voor Euro 2020: “Ook Koning Boudewijnstadion tijdig in orde krijgen, is onmogelijk”

“Het is niet mogelijk om het Koning Boudewijnstadion tijdig te laten voldoen aan de eisen voor EURO 2020.” Die conclusie heeft het Nederlandse The Stadium Consultancy gemaakt op basis van een grondige studie van de site.

Die studie was besteld door Ghelamco, dat het Eurostadion moet bouwen. Dit in een poging om de politici de mond te snoeren die schreeuwen om het Koning Boudewijnstadion als plan-B. “In het gunstigste geval kan medio 2019 begonnen worden, wat te laat is, en het zou 300 tot 400 miljoen euro kosten om het stadion UEFA-conform te krijgen”, klinkt het.

Het grootste probleem is volgens The Stadium Consultancy dat er momenteel maar zo’n 16.500 van de 50.093 zitplaatsen beschikbaar zijn volgens de normen van het EK, wegens onder meer een gebrek aan beenruimte en te weinig zichtbaarheid op het veld. Ook zijn er nog geen skyboxen aanwezig.

Enkele dagen geleden al verklaarde minister Guy Vanhengel (Open Vld) in het Brussels parlement dat de Europese voetbalbond UEFA een andere gaststad zal kiezen als het Eurostadion er niet komt. Dat Eurostadion lijkt echter maar moeilijk van de grond te komen. Na het negatieve advies van het Vlaamse Gewest, heeft het schepencollege van Grimbergen de bouwvergunning geweigerd. Projectontwikkelaar Ghelamco liet echter al weten in beroep te zullen gaan.