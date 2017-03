Teruggekeerde Syriëstrijder geeft controversieel interview: “Ik ben geen Belg, ik ben een moslim”

De teruggekeerde Syriëstrijder Michael ‘Younes’ Delefortrie heeft nog eens van zich laten horen. De 28-jarige Antwerpenaar ging in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNN voor de documentaire ‘ISIS: Behind The Mask’.

Michael ‘Younnes’ Delefortrie trok in december 2013 richting Syrië. Hij is een voormalig kopstuk van Sharia4Belgium. “Ik ben vertrokken wegens de criminele propaganda tegen moslims in België’, zei hij toen. “Ik ben niet geronseld. Iedereen is hier uit overtuiging. We doen dit voor de goede zaak. We willen de islamitische staat hier stabiliseren. We leven allemaal heel sober, zoals op het platteland.”

Hij keerder echter gedes­illusioneerd terug naar België en werd veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke celstraf. Delefortrie, die nu een bakkerij uitbaat in ­Antwerpen, schreef nadien een boek over zijn bekering, tijd in Syrië en terugkeer. Wat hem een interview in ‘De Afspraak’ op Canvas opleverde, welk na een storm van kritiek offline werd gehaald door de VRT.

Nu zit hij dus in een nieuwe documentaire van CNN, ‘ISIS: Behind The Mask’, die op 31 maart uitgezonden wordt op CNN International. Journaliste Clarissa Ward sprak met Delefortrie. “Ik ben geen Belg, ik ben een moslim”, zegt hij. “Elke moslim ter wereld, met een baard van één centimeter of één meter, moet in het kalifaat geloven.”

Een AK-47 kopen

“Ik ben al jaren bezig met radicalisering en terrorisme”, aldus Ward, die ook wil tonen wat met Syriëstrijders gebeurt als ze naar huis terugkeren. “Spreken met Younnes geeft je een kader omtrent de mentaliteit van Westerse jihadi’s en de complexiteiten en tegenstrijdigheden waarmee ze worstelen”.

Volgens CNN zijn er naar schatting 540 Belgen richting Syrië getrokken, per hoofd meer dan eender welk West-Europees land. “Het land maakt deel uit van een Europese zone zonder grenzen (de Schengenzone, nvdr.), waardoor het erg makkelijk is voor terroristen om verschillende grenzen over te steken zonder gecontroleerd te worden.

Ward ontdekt ook dat het vrij makkelijk is om aan een wapen te raken in ons land. “België heeft een van de strengste wapenwetgevingen ter wereld. Maar na enkele telefoontjes en geheime meetings wordt ze geblinddoekt naar een drugsdealer gebracht die haar een AK-47 laat zien met een waarde op de zwarte markt van 3.000 dollar.”

”Belofte aan Allah”

CNN sprak ook met auteur Pieter Van Ostaeyen. “ISIS wil Westerse moslims en niet-moslims verdelen”, zegt hij. “Ze willen dat moslims kwaad worden, zich aansluiten bij hen en aanvallen uitvoeren. De opkomst van extreemrechtse politieke partijen en de groeiende islamofobie spelen de ronselaars van ISIS dan ook in de kaart.”

Delefortrie, die een van zijn zonen Osama noemde naar zijn voorbeeld Osama Bin Laden, heeft zelf geen intentie om een aanval op Europa uit te voeren. Hij focust zich op de komende generatie moslims. “De islamitische ideologie is er al, verbergen is niet mogelijk. We dromen van het kalifaat. Het zal gebeuren, het is onze belofte aan Allah”, aldus de Antwerpenaar.