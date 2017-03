Angers vernoemt stadion naar ex-Gouden Bal Raymond Kopa

Het stadsbestuur van Angers stemde maandag unaniem voor een naamsverandering van het Stade Jean Bouin (16.300 plaatsen). Het stadion waarin Angers in 2015 promotie naar de Ligue 1 afdwong, wordt omgedoopt in het Stade Raymond Kopa.

Raymond Kopa (geboren als Raymond Kopaszewski) won als eerste Fransman ooit de Ballon d’Or (in 1958). Op 17-jarige leeftijd debuteerde Kopa in 1949 bij Angers waar hij twee jaar zou spelen. Vervolgens trok de offensieve middenvelder naar Stade de Reims waarmee hij in 1953 en 1955 landskampioen werd. In 1957 maakte hij de overstap naar Real Madrid om ook daar de titels aan elkaar te rijgen. Het succes leverde hem ook een plaats in het Franse nationale elftal op. In 1958 werd hij op het WK in Zweden gekroond speler van het toernooi.

Kopa stierf enkele weken geleden, op 3 maart, in zijn woonplaats Angers. Hij werd 85.

Ook Reims besloot al eerder zijn sterspeler van weleer te eren met een standbeeld voor het Stade Auguste-Delaune.

Het stadion van Angers droeg gedurende 60 jaar de naam van Jean Bouin, een voormalig atleet die onder meer viceolympisch kampioen op de 5.000m werd tijdens de Spelen van Stockholm in 1912. Hij sneuvelde in 1914 als soldaat tijdens de eerste wereldoorlog op 25-jarige leeftijd.

Foto: Photo News

Angers staat momenteel negende in de Ligue 1.