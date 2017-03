Kubo (Gent) scoort voor Japan, Ryan (Genk) houdt de nul voor Australië in WK-kwalificaties

Japan en Australië hebben dinsdagmiddag op de zevende speeldag van de derde fase van de WK-kwalificaties in de Aziatische zone een goede zaak gedaan. Japan, met Gent-spits Yuya Kubo aan het kanon, versloeg Thailand met 4-0. Australië, met Genk-doelman Mathew Ryan tussen de palen, klopte de Verenigde Arabische Emiraten met 2-0.

Japan had in Saitama geen enkele moeite met rode lantaarn Thailand. Topspelers Kagawa (8.) en Okazaki (19.) zorgden al vroeg voor een dubbele voorsprong. Beide spelers zitten met respectievelijk Borussia Dortmund en Leicester City nog in de kwartfinales van de Champions League. In de tweede helft legden Gent-aanvaller Kubo (57.), die aan de aftrap stond en zes minuten voor tijd gewisseld werd, en Yoshida (83.) de eindstand vast op 4-0. Voor Kubo is het zijn tweede goal in zijn vierde interland. De spits van de Buffalo’s had bij de goal van Okazaki ook al de assist gegeven.

Een vroege goal van Irvine (7.) en een late treffer van Leckie (78.) volstonden in Sydney voor de Australiërs tegen de Verenigde Arabische Emiraten. Bij het eerste Australische doelpunt kwam de assist van James Troisi (ex-Zulte Waregem). Mathew Ryan hield zijn netten schoon.

Japan (16 punten) en Australië (13) staan respectievelijk eerste en derde in groep B van de derde fase van de WK-kwalificaties voor Rusland. De eerste twee landen van de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, nummer drie speelt barragewedstrijden tegen de nummer drie van groep A.