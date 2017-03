FIFA geeft scheldende Messi zware straf

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Argentijnse sterspeler Lionel Messi vier interlands wegens grof taalgebruik tegen een lijnrechter. Dinsdag mag hij al niet tegen Bolivië spelen. Messi zou afgelopen donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili (1-0 winst in Buenos Aires met een goal van Messi) een assistent-scheidsrechter hebben beledigd.

De Braziliaanse scheidsrechter merkte het incident niet op maar Messi werd geschorst op basis van tv-beelden.

Messi banned for four games for potty-mouthed outburst, misses Bolivia match tonight.https://t.co/vD1elI1VeL pic.twitter.com/HE0fHL7IPf