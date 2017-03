De sekstape die Kim Kardashian tien jaar geleden beroemd maakte: gênant incident of geniale carrièrezet?

Het is in maart 2017 tien jaar geleden dat de fameuze sekstape van de Amerikaanse realityster Kim Kardashian uitlekte. De gebeurtenis was bepalend voor de carrière van de 36-jarige brunette, die vandaag twee kinderen heeft met hiphopper Kanye West, en daarom vroeg Page Six, het showbizzgedeelte van The New York Times, aan de spilfiguren in de zaak om de feiten en roddels nog eens op een rij te zetten.

Tien jaar geleden deed de naam Kim Kardashian nog niet bij iedereen een belletje rinkelen. Ze had een beroemd vriendengroepje en op een paar publieke verschijningen aan de zijde van Paris Hilton na, speelde haar leven zich vooral af achter de schijnwerpers. Tot uitgever van pornofilms Vivid Entertainment in maart 2007 uitpakte met wel heel pikante beelden van vier jaar eerder: de hele wereld zag hoe een 23-jarige Kim Kardashian stomende seks had met haar toenmalige vriend Ray J tijdens een vakantie in het Mexicaanse Cabo. De brunette had alles zelf gefilmd.

De drang naar roem

Volgens Kevin Dickson, voormalig redactiemedewerker bij showbizzblad In Touch Magazine, probeerde Kim een decennium geleden heel hard om door te breken en bestookte ze de pers met allerhande sappige verhalen over zichzelf en haar entourage. Eén keer werd over haar geschreven omdat ze opdook in ‘The Simple Life’, de realityreeks van haar boezemvriendin Paris Hilton en Nicole Richie.

Opgezet spel?

Toen de sekstape ‘uitlekte’, dachten veel mensen in de mediasector datn ook dat het Kim haar zoveelste poging was om door te breken bij het grote publiek. Zelfs haar ex-man Kris Humphries suggereerde opgezet spel. In 2012 vertelde hij dat Kim haar moeder, Kris Jenner, haar had aangezet om een pittige tape te maken die haar bekendheid zou boosten. Ook in het boek ‘Kardashian Dynasty’ van de Canadese journalist Ian Halperin staat dat mama Kris een deal sloot om de video online te zwieren. “Het is duidelijk dat Vivid niet van plan was om de beelden te verspreiden zonder groen licht van de familie en goede financiële afspraken”, staat er zwart op wit

Gewonnen rechtszaak

Dat ontkent haar advocaat Marty Singer tot op vandaag met klem. “Ze heeft nooit over de tape gelogen”, klinkt het aan Page Six. Dickson voegt eraan toe dat hij Kim bij het uitkomen van de beelden heeft gebeld en dat ze op dat moment met Paris Hilton, ook op slag beroemd geworden dankzij de sekstape ‘One night in Paris’, in Australië verbleef. “Ze was aan het ontkennen en wenen tegelijk”, zegt hij. Eén ding staat vast: de al dan niet georganiseerde tegenslag speelde in het voordeel van de brunette. Ze sleepte Vivid Entertainment voor de rechter, kreeg gelijk én een schadevergoeding van vijf miljoen dollar.

Kim Kardashian en Kris Jenner Foto: Photo News

De rest is geschiedenis

Zo zat de vork niet in de steel volgens Steven Hirsch, een van de oprichters van Vivid Entertainment. “Kim ging akkoord om de beelden aan ons te verkopen”, zegt hij. Volgens Dickson kwamen het filmbedrijf en Kim wel degelijk vooraf een prijs - al dan niet vijf miljoen euro - overeen en kalmeerde de ster toen er over geld werd gesproken. Op 21 maart stond de volledige sekstape van Kim en Ray J te blinken op de website van de filmproducent. Ze werd wereldberoemd en genoot met volle teugen. In augustus 2007 werd ‘The Simple Life’ afgevoerd, stopte haar vriendschap met Paris en twee weken later kondigde showbizzsite E! aan dat er een nieuwe realityreeks zat aan te komen: ‘Keeping up with the Kardashians’. Intussen zijn de ster en haar familie niet meer weg te denken uit magazines. En de sekstape, die is intussen al meer dan 150 miljoen keer bekeken en bracht zo’n 50 miljoen dollar in het laatje.