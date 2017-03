VIDEO. Benzine uitgegoten en deur geblokkeerd: twintiger steekt eigen studio in brand

Leuven - In de Brusselsestraat in Leuven, tegenover de Romaanse Poort, heeft een 28-jarige man dinsdagnamiddag zijn studio in brand gestoken. De bewoner barricadeerde de deur om de toegang voor de brandweer te bemoeilijken en goot benzine uit in zijn kamer. Hij bekende ook meteen aan de hulpdiensten dat hij het vuur zelf aanstak.

Leeggoten jerrycans en een geblokkeerde deur: een 28-jarige man deed dinsdagnamiddag in Leuven zijn uiterste best om zijn studio in lichterlaaie te zetten. De hulpdiensten snelden naar de Brusselsestraat in Leuven en konden voorkomen dat het hele gebouw in vlammen op ging.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, troffen ze de jongeman in de tuin achter de woning aan. Hij bekende onmiddellijk dat hij het vuur zelf had aangestoken met benzine. "Daarom zijn we meteen met serieuze mankracht binnengedrongen in de woning", zegt brandweerofficier Rolph Vanmassenhove. "De man had het ons ook nog moeilijk gemaakt, want hij had zijn deur op slot gedaan en er een kast voor geschoven. Dat zorgde voor wat vertraging. Maar eens we binnen waren, was het vuur heel snel geblust."

Onbewoonbaar

De studio waar de brand aangestoken werd, is onbewoonbaar. Ook de andere studentenkamers in het gebouw zijn tijdelijk onbewoonbaar door de rookschade. De bewoner van het bewuste appartement werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Waarom de man brand stichtte in zijn studio is nog niet duidelijk. De 28-jarige man zal later nog verhoord worden door de politie.