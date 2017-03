Grappig: zo zien de namen van de Rode Duivels eruit in het Russisch

Lichte hilariteit onder de journalisten voor de vriendschappelijke match van de Rode Duivels in en tegen Rusland. Het gebruikelijke wedstrijdblad met de opstellingen was namelijk volledig in het Cyrillisch geschreven. Voor de Rode Duivels geen probleem, maar om de juiste naam op een minder bekende Rus te plakken, beloofde dat geen lachertje te worden. Tot hun grote opluchting kregen ze even later een westerse en meer leesbare versie.