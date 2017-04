Proximus laat mobiel dataverbruik van klanten sponsoren door adverteerders

Proximus biedt adverteerders voortaan de mogelijkheid om extra gebruikers aan te trekken voor hun app door het mobiele dataverbruik ervan te sponsoren. De klanten van de provider zien dan bij het gebruik van de app geen datakosten aangerekend. Verschillende grote bedrijven zijn al op de kar gesprongen, meldt Proximus.

Proximus experimenteert al langer met “gratis” data. Zo kunnen klanten die het Tuttimus-pakket nemen uit een beperkte selectie een app kiezen die niet wordt aangerekend. Met het nieuwe aanbod, dat de provider nu lanceert als proefproject van zes maanden, probeert het bedrijf die zogenaamde “zerorating” nu te gelde te maken bij adverteerders. Onder meer Delhaize, BNP Paribas Fortis en ING doen al mee.

“Win-winsituatie”

Concreet kunnen Proximus-klanten via de app ‘My Apps Space’ andere apps ontdekken. Alle apps die in die toepassing onder de tab “aanbiedingen” staan, zullen klanten kunnen gebruiken zonder dat het hen iets kost aan data. Als de “partnerapp” al op de smartphone staat, volstaat het de aanbieding te activeren. Volgens Proximus genereert het systeem “een win-winsituatie voor merk en eindgebruiker”.

Bij het Tuttimus-aanbod rees aanvankelijk de vraag of een en ander wel in lijn was met de principes rond netneutraliteit, die bepalen dat op het internet alle verkeer gelijk behandeld moet worden en er bijvoorbeeld geen voorrang gegeven mag worden aan bepaalde diensten. Minister van Telecom Alexander De Croo vroeg telecomwaakhond BIPT de zaak te onderzoeken, maar eind januari stelde die na onderzoek vast dat er geen probleem was.