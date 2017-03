Argentijnse bond gaat in beroep tegen schorsing Messi

De Argentijnse bond gaat in beroep tegen de schorsing van Lionel Messi. Dat maakte de bond bekend meteen nadat de FIFA de schorsing van vier interlands en een boete van 10.000 Zwitserse frank (9.350 euro) van de Argentijnse kapitein wereldkundig maakte.

Messi wordt bestraft voor beledigingen aan het adres van assistent-scheidsrechter Marcelo Van Gasse, vrijdag (23 maart) in de levensbelangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili (1-0). De Argentijnse sterspeler werd betrapt op obsceen taalgebruik en de partij weigerde hij de hand van de grensrechter te schudden. “We zijn verrast en voelen ons machteloos. Messi is er het hart van in, hij wil absoluut spelen”, verklaarde Jorge Miadosqui van de Argentijnse bond.

Dinsdagavond moet Messi in La Paz al aan de kant blijven in de wedstrijd tegen Bolivia. Alleen in de achttiende en laatste WK-kwalificatiewedstrijd van Argentinië tegen Ecuador mag hij weer in actie komen. Van de laatste drie wedstrijden die Argentinië zonder Messi speelde, werd er niet één, gewonnen. .