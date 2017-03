Red Flames in pot twee bij loting voor WK 2019

Brussel - De Red Flames zitten in pot twee (van de vijf) voor de loting van de kwalificaties van het WK voetbal voor vrouwen in 2019. Op 25 april weten de Belgische vrouwen tegen welke vier teams ze het opnemen.

De ploeg van Ives Serneels staat momenteel 23e in de FIFA-ranking en komt terecht in één van de zeven groepen van vijf landen. De wedstrijden vinden plaats tussen 11 september 2017 en 4 september 2018. De zeven groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK in Frankrijk in de zomer van 2019. De vier beste tweedes spelen barrages in twee rondes: halve finales (heen 1 oktober 2018, terug 9 oktober) en een finale (heen 5 november 2018, terug 13 november).

Komende zomer (16 juli - 6 augustus) nemen de Red Flames in Nederland voor het eerst deel aan het EK voetbal.

De onderverdeling op basis van de FIFA-ranking.

Pot A: Duitsland *, Engeland *, Noorwegen *, Zweden *, Spanje *, Zwitserland *, Italië *

Pot B: Nederland*, IJsland *, Schotland *, Denemarken *, Oostenrijk *, België *, Rusland *

Pot C: Finland, Oekraïne, Wales, Roemenië, Polen, Tsjechië, Ierland

Pot D: Portugal *, Servië, Hongarije, Bosnië-Herzegovina, Wit-Russian, Slovakije, Slovenië

Pot E: Noord-Ierland, Kroatië, vijf landen uit de eliminatieronde

* deelnemer EK 2017 .