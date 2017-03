Invalbeurt tegen Rusland bezorgt Witsel nieuw record

Axel Witsel heeft een mooi record beet. De Rode Duivel viel in de 66e minuut in voor Youri Tielemans en kwam zo in zijn 29e interland op een rij aan spelen toe. Geen enkele Belg zette ooit zo’n ononderbroken reeks neer bij de nationale ploeg.

Door de niet-basisplaats dreigde voor Witsel een knappe reeks van 28 gespeelde matchen op rij onderbroken te worden. Maar in minuut 66 mocht hij van bondscoach Martinez toch een wedstrijdshirt aantrekken en kwam hij in de ploeg voor Youri Tielemans. De wissel betekent dat Witsel voor 29e interland van de Rode Duivels aan spelen toekomt. Nooit deed een landgenoot beter.

De speler van het Chinese Tianjin Quanjian breekt het vorige record van Julien Cools, die een ononderbroken reeks van 28 matchen bij de Rode Duivels neerzette tussen 1974 en 1980. Voor wie zich afvraagt wanneer de laatste interland zonder Witsel plaatsvond: de middenvelder was er niet bij in de uitmatch tegen Bosnië in 2014 door een enkelblessure.